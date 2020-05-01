Стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України

УПЛ може продовжитися вже 30-го травня

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі попередні дати догравання матчів чемпіонату України, призупиненого у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Матчі УПЛ будуть проходити з 30-го травня по 11-е липня. Фінал Кубка України запланований на 15-е липня.

30 травня - 24 тур

6 червня - 25 тур

10 червня - 1/2 Кубка

13 червня - 26 тур

17 червня - 27 тур

20 червня - 28 тур

27 червня - 29 тур

4 липня - 30 тур

8 липня - 31 тур

11 липня - 32 тур

15 липня - фінал Кубка

Раніше, Суркіс зазначав, що єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців.

Нагадаємо, УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів.