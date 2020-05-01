Стали відомі орієнтовні дати догравання чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі попередні дати догравання матчів чемпіонату України, призупиненого у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
Матчі УПЛ будуть проходити з 30-го травня по 11-е липня. Фінал Кубка України запланований на 15-е липня.
30 травня - 24 тур
6 червня - 25 тур
10 червня - 1/2 Кубка
13 червня - 26 тур
17 червня - 27 тур
20 червня - 28 тур
27 червня - 29 тур
4 липня - 30 тур
8 липня - 31 тур
11 липня - 32 тур
15 липня - фінал Кубка
Раніше, Суркіс зазначав, що єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців.
Нагадаємо, УАФ обговорила з УПЛ та ПФЛ поновлення чемпіонатів.