 Суркіс: Єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців

Сьогодні 07:10 961 0
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Суркіс: Єдина турбота чиновників УАФ - повісити собі медальки за досягнення гравців
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Footclub.

Клубам УПЛ хотілося вивчити всі варіанти розвитку ситуації щодо відновлення сезону, які розглядає УЄФА.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"У перші шість тижнів, за які, як мені відомо, УЄФА чотири або п'ять разів спілкувався в онлайн-режимі з керівництвом федерації, ми не отримували ніякої інформації. Заява першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова з'явилася лише після того, як обурився спочатку я, а потім тренери Динамо та інших клубів Прем'єр-ліги. Але виглядало все так, ніби від нас хочуть відмахнутися: ми, мовляв, слідуємо рекомендаціям Європейського футбольного союзу, а ви стежте за новинами на нашому офіційному сайті.

Але я переконаний, що клуби, як повноцінні учасники процесу, повинні були з самого початку бути в курсі найдрібніших деталей, а не задовольнятися крупицями, які потрапляють в інтернет, і спиратися на дані з особистих джерел. Про те, що чемпіонат збираються відновити на початку червня, стало відомо завдяки проєкту календаря, розісланому прем'єр-лігою. Але нам хотілося вивчити всі варіанти розвитку ситуації, які розглядає УЄФА. Зрозуміти, наприклад, як стануть розподілятися місця, якщо чемпіонат не буде дограний.

Складалося відчуття, що єдина турбота чиновників федерації – повісити собі медальки за досягнення гравців наших клубів в розташуванні збірної. Вони пишаються, що виплатили футболістам преміальні за вихід на Євро-2020, але гроші-то ці, ні для кого не секрет, взяті з надходжень від УЄФА, які в іншому неясно як розподіляються. Особливо смішно чути про це президенту клубу, який виплачує своїй команді преміальні і зарплату з власної кишені і коштів партнерів", - зазначив Суркіс.

Раніше, Андронов назвав тренера, який міг би очолити київське Динамо.

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