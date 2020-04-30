У Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають

Джерело - sport.ua.
Французька ліга на своєму засіданні затвердила фінальну таблицю елітного дивізіону, з огляду на заборону уряду проводити матчі до вересня.
Про це повідомляє L'Equipe.
На відміну від Нідерландів, де сезон анулювали і титул не вручили, у Франції чемпіоном буде оголошений ПСЖ, який має 12-очковий відрив.
До Ліги чемпіонів відправляться ПСЖ, Марсель і Ренн. До Ліги Європи - Лілль, Реймс, Ніцца. Вилітають Ам'єн і Тулуза.
З Ліги 2 в еліту піднімуться Лор'ян і Ланс.
Нагадаємо, Кавані може перейти в Інтер.
Також, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.