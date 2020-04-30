У Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають

Чемпіоном буде оголошений ПСЖ

Французька ліга на своєму засіданні затвердила фінальну таблицю елітного дивізіону, з огляду на заборону уряду проводити матчі до вересня.

Про це повідомляє L'Equipe.

На відміну від Нідерландів, де сезон анулювали і титул не вручили, у Франції чемпіоном буде оголошений ПСЖ, який має 12-очковий відрив.

До Ліги чемпіонів відправляться ПСЖ, Марсель і Ренн. До Ліги Європи - Лілль, Реймс, Ніцца. Вилітають Ам'єн і Тулуза.

З Ліги 2 в еліту піднімуться Лор'ян і Ланс.

Нагадаємо, Кавані може перейти в Інтер.

Також, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.