Едінсон Кавані влітку стане вільним агентом

Агенти нападника ПСЖ Едінсона Кавані запропонували послуги свого клієнта міланському Інтеру.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Кавані влітку стане вільним агентом, оскільки не бажає залишатися на Парк де Пренс. 33-річний нападник має пропозиції від Атлетіко та Ньюкасла, але не проти повернутися до Італії. Раніше ветеран там захищав кольори Палермо та Наполі.

Натомість Інтер змушений розглядати варіанти підсилення атаки на фоні чуток про бажання Барселони підписати нападника "нерадзуррі" Лаутаро Мартінеса.

У нинішньому сезоні Кавані зіграв у 22 матчах, у яких забив 7 м'ячів.

Нагадаємо, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.