Карім Бензема може повернутися у Лігу 1

ПСЖ розглядає варіант із підписанням центрфорварда Реала Каріма Бензема.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Парижі Бензема повинен замінити Едінсона Кавані та Мауро Ікарді. Контракт останнього ПСЖ вирішили не викупляти через складні взаємини аргентинця із зірковими одноклубниками.

У нинішньому сезоні Карім Бензема провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 19 м'ячів. Француз має чинний до літа 2022-го контракт із Реалом, а на батьківщині виступав лише за рідний Ліон.

Нагадаємо, ПСЖ планує продовжити контракт з Мбаппе.