Нідерланди можуть втратити одне місце в єврокубках через остаточну зупинку сезону

Віллем II може не зіграти у ЛЄ

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) повідомив клубам, що країну можуть позбавити п'ятого місця в єврокубках у наступному сезоні.

Про це повідомляє AD.nl.

Через неможливість провести фінал Кубка Нідерландів KNVB хоче віддати путівку в Лігу Європи п'ятій команді чемпіонату. Однак якщо УЄФА не схвалить це рішення, то ліга втратить одне місце в єврокубках у сезоні-2020/21.

Після дострокового завершення футбольного сезону-2019/20 в Нідерландах через пандемію коронавірусу було вирішено віддати путівку, яка належить переможцю національного Кубка, до другого відбірного раунду Ліги Європи Віллему II, який посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату. При цьому третій Феєнорд отримав би відразу пряму путівку в груповий етап ЛЄ.

На момент дострокового завершення чемпіонату Нідерландів лідером турнірної таблиці був Аякс, на другому місці розташовувався АЗ, третім йшов Феєнорд, а ПСВ і Віллем II посідали четверте і п'яте місця відповідно.

Нагадаємо, у Нідерландах чемпіонат по футболу поновлений не буде.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА готові до матчів без глядачів.