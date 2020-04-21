У Нідерландах чемпіонат по футболу поновлений не буде

Незабаром федерація виступить з офіційною заявою про завершення сезону

У Нідерландах карантин продовжений до 1-го вересня, включаючи заборону на проведення спортивних заходів.

Про це повідомляє Reuters.

У тому числі не можна проводити футбольні матчі без уболівальників, тому що для організації все одно буде потрібна допомога поліції та лікарів.

Очікується, що незабаром Федерація футболу Нідерландів виступить з офіційною заявою про завершення сезону. У чемпіонаті лідирують Аякс і АЗ, які набрали по 56 очок. (Аякс лідирує за додатковими показниками).

У Лізі чемпіонів і Лізі Європи цього сезону нідерландських команд не залишилося.

Федерація вже повідомила, що збереться в п'ятницю, коли клуби обговорять рішення уряду, а також подальші кроки, враховуючи той факт, що до вересня весь професійний футбол в країні заборонений.

Раніше провідні клуби країни хотіли наслідувати приклад Бельгії, яка оголосила, що відновлювати чемпіонат не планує.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.