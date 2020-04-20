В УЄФА готові до матчів без глядачів

УЄФА дозволить грати матчі без глядачів, аби дограти чемпіонати.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Пріоритетом є здоров'я уболівальників, гравців і менеджерів. Я оптиміст, я вважаю, що є варіанти, які дозволять нам відновити чемпіонати і кубки і завершити їх. Можливо, нам доведеться почати грати без глядачів, але найголовніше, я думаю, це проводити матчі. У важкі часи, як нинішні, це принесло б людям щастя і певне почуття нормальності, навіть якщо футбол буде тільки по телевізору", - розповів Чеферін.