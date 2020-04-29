 Фенербахче хоче перехопити Кавані | Футбол | Champion.com.ua
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Фенербахче хоче перехопити Кавані

Вчора 23:29 618 0
Едінсон Кавані влітку змінить клуб
Фенербахче хоче перехопити Кавані
#Кавані, #ПСЖ, #Фенербахче

Джерело - football24.ua.

Фенербахче зацікавлений у підписанні форварда Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

Про це повідомляє Fotomac.

Кавані збирається покинути Париж після семи сезонів у складі ПСЖ. Фенербахче спробує перехопити гравця солідними підйомними і зарплатою. Новому клубу ветеран дістанеться безкоштовно, оскільки стане вільним агентом у найближче трансферне вікно.

В нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів.

Нагадаємо, Кавані може перейти в Інтер.

Також, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.

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