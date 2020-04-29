Едінсон Кавані влітку змінить клуб

Фенербахче зацікавлений у підписанні форварда Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

Про це повідомляє Fotomac.

Кавані збирається покинути Париж після семи сезонів у складі ПСЖ. Фенербахче спробує перехопити гравця солідними підйомними і зарплатою. Новому клубу ветеран дістанеться безкоштовно, оскільки стане вільним агентом у найближче трансферне вікно.

В нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 7 м'ячів.

Нагадаємо, Кавані може перейти в Інтер.

Також, ПСЖ знайшов заміну Кавані у Реалі.