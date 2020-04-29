 Шахтар продовжив переговори з Коваленком | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар продовжив переговори з Коваленком

Сьогодні 21:17 213 0
Віктор Коваленко може залишитися у Шахтарі
Шахтар продовжив переговори з Коваленком
#Коваленко, #Шахтар

Джерело - football.ua.

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко може залишитися в своєму нинішньому клубі.

Про це повідомляє Football.ua.

Переговори між сторонами тривають, рішення ще не було прийнято.

Раніше римське видання Corriere dello Sport стверджувало, що футболіст отримав пропозицію від Шахтаря, але хоче продовжити кар'єру в ТОП-чемпіонаті.

У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 21 матч, відзначившись 2 голами і 1 результативною передачею.

Раніше, Фонсека назвав найбільш пам'ятний момент у Шахтарі.

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