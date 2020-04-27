Фонсека назвав найбільш пам'ятний момент у Шахтарі

Перші золоті медалі Шахтаря для Паулу Фонсеки найбільш пам'ятні.

Про це заявив екснаставник гірників.

"Який найбільш пам'ятний момент був у моїй українській кар'єрі? Я провів тут три фантастичні роки. Клуб повернувся до перемог на внутрішній арені, але, звичайно ж, перше чемпіонство дійсно радує. У мене дуже яскраві спогади про Шахтар, ці емоції я переживав не тільки при завоюванні трофеїв, але, зізнатися, перші золоті медалі - смачніше за інші", - зазначив Фонсека.