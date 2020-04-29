Українець хоче поїхати до Європи

Італійська Рома зберігає інтерес до підписання півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У Шахтарі налаштовані втримати Коваленка. Донецький клуб вже зробив пропозицію Віктору про пролонгацію співпраці, але сам футболіст налаштований на переїзд в один з європейських чемпіонатів. Зокрема, зазначається, що варіанти у Коваленка є не тільки в Італії, але й в Англії.

За даними Transfermarkt, вартість Віктора Коваленка нині становить 4,8 мільйона євро.

У поточному сезоні 24-річний хавбек провів 21 матч, відзначившись 2 голами і 1 результативною передачею.

Раніше, Фонсека назвав найбільш пам'ятний момент у Шахтарі.