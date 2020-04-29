Джерело - football.ua.
Рома націлилася на захисника Шахтаря Ісмаїлі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Головний тренер римлян Паулу Фонсека має намір зміцнити лінію захисту влітку і хотів би бачити у своїй команді бразильського фулбека, з яким він працював в донецькому клубі.
Чинний контракт захисника з "гірниками" розрахований до червня 2023 року.
Ісмаїлі виступає в складі Шахтаря з 2013 року, перейшовши з Браги. У поточному сезоні 30-річний гравець провів 30 поєдинків, відзначившись двома голами і п'ятьма ассистами.
Раніше повідомлялося, що Рома влітку знову буде намагатися підписати лідера Шахтаря.
Нагадаємо, Фонсека назвав найбільш пам'ятний момент у Шахтарі.