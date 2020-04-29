Рома влітку знову буде намагатися підписати лідера Шахтаря

Тайсон може перебратися до Серії А

Італійська Рома у наступне трансферне вікно має намір повернутися до переговорів з Шахтарем щодо Тайсона.

Про це повідомляє Calciomercato.

Минулого літа ряд італійських клубів, серед яких була і Рома, активно торгувалися з гірниками за футболіста, але до успішного завершення переговорів так і не прийшли.

Повідомлялося, що Шахтар запросив за Тайсона 30 мільйонів євро, що відлякало потенційних покупців. Сам футболіст згодом заявив, що не збирається продовжувати нинішній контракт з донецьким клубом, який закінчується влітку 2021 року.

Раніше колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу заявив, що за його інформацією Паулу Фонсека дійсно дуже хотів бачити Тайсона в Ромі. Сам португалець в недавньому інтерв'ю зізнався, що зацікавлений в деяких гравцях гірників.

Нагадаємо, Фонсека назвав найбільш пам'ятний момент у Шахтарі.