Фонсека: Кілька гравців із Шахтаря хотів би бачити у Ромі

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хотів би бачити у Римі пару гравців помаранчево-чорних.

Про це заявив сам португалець.

"Преса в Італії була зацікавлена ​​у всіх гравцях Шахтаря. Я знаю добре футболістів Шахтаря. Більшість з них могла б грати в найкращих європейських чемпіонатах. Складно розраховувати, що ми можемо запросити одного-двох гравців Шахтаря.

Але на цей час ми і не маємо потреби у великій кількості гравців - розраховуємо на тих, хто у нас є. Подивимося, чи з'явиться інтерес до якогось гравця Шахтаря. Наразі клуби хочуть платити все менше і менше, а з Шахтарем не так просто домовлятися. Але я б хотів парочку гравців з донецької команди бачити в Ромі", - сказав Фонсека.