Фонсека: Кілька гравців із Шахтаря хотів би бачити у Ромі

Джерело - Великий футбол.
Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека хотів би бачити у Римі пару гравців помаранчево-чорних.
Про це заявив сам португалець.
"Преса в Італії була зацікавлена у всіх гравцях Шахтаря. Я знаю добре футболістів Шахтаря. Більшість з них могла б грати в найкращих європейських чемпіонатах. Складно розраховувати, що ми можемо запросити одного-двох гравців Шахтаря.
Але на цей час ми і не маємо потреби у великій кількості гравців - розраховуємо на тих, хто у нас є. Подивимося, чи з'явиться інтерес до якогось гравця Шахтаря. Наразі клуби хочуть платити все менше і менше, а з Шахтарем не так просто домовлятися. Але я б хотів парочку гравців з донецької команди бачити в Ромі", - сказав Фонсека.
Відзначимо, що в різний час інтерес Роми приписували до Тайсона, Тете, Ісмаїлі і Коваленка.
Раніше, Фонсека хоче запросити до Роми захисника з Барселони.
Нагадаємо, Рома відмовилася від зарплат за чотири місяці.