ПСЖ готує трансфер зірки Порту

Джерело - football24.ua.
ПСЖ націлився на трансфер латераля Порту Алекса Теллеса.
Про це повідомляє A Bola.
ПСЖ запропонував за Теллеса 22 млн євро.
Дія чинної угоди Теллеса з португальським грандом розрахована до червня 2021-го. Отже, найближче трансферне вікно – останній шанс Порту отримати пристойні відступні.
У нинішньому сезоні Алекс Теллес провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 9 результативних передач.
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