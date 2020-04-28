ПСЖ готує трансфер зірки Порту

Алекс Теллес влітку може змінити клуб

ПСЖ націлився на трансфер латераля Порту Алекса Теллеса.

Про це повідомляє A Bola.

ПСЖ запропонував за Теллеса 22 млн євро.

Дія чинної угоди Теллеса з португальським грандом розрахована до червня 2021-го. Отже, найближче трансферне вікно – останній шанс Порту отримати пристойні відступні.

У нинішньому сезоні Алекс Теллес провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, Кавані може перейти в Інтер.

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