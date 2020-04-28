 Севідов оскаржить рішення КДК | Футбол | Champion.com.ua
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Севідов оскаржить рішення КДК

Сьогодні 18:57 263 0
Олександр Севідов прокоментував рішення КДК УАФ
Севідов оскаржить рішення КДК
#Севідов, #УАФ

Джерело - ua.tribuna.com.

Олександр Севідов оскаржить рішення контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, який дискваліфікував його на 5 років.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Які тепер ваші наступні дії? Подавати апеляцію на рішення КДК. Але спочатку дістати мотиваційну частину. Все робиться за законом. Ви звернули увагу, коли вийшло рішення КДК? 12 березня.

Важливо: КДК позбавив ПФК Суми професійного статусу. Севідову заборонив футбольну діяльність на 5 років

Півтора місяця. Де півтора місяця це рішення було? Чому воно вийшло після мого інтерв'ю? Вчора надрукували, а сьогодні вже з'явилося рішення. Не вірю, що збіг. Це все виглядає трошки дивно і, як на мене, сильно упереджено", - розповів Севідов.

Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди.

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