КДК позбавив ПФК Суми професійного статусу. Севідову заборонив футбольну діяльність на 5 років

Джерело - УАФ.
КДК УАФ завершив додатковий розгляд справи щодо можливої участі ПФК Суми в договірних матчах.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
За результатами розгляду ФК Суми позбавлено статусу професіонального клубу та заборонено брати участь у змаганнях ПФЛ наступного сезону.
Також даним рішенням Ростиславу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом довічно.
Олександру Мартюку та Олександру Севідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 5 років та на 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки.
Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки та на 2 роки умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.
Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки.
Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік.
Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 6 місяців та на 6 місяців умовно із встановленням випробувального строку 2 (два) роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.
Футболістам Давиду Кохії, Артему Козлову, Іраклію Циколії, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік умовно із встановленням їм випробувального строку 2 роки.
Це рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ не пізніше 10 днів із моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.