КДК позбавив ПФК Суми професійного статусу. Севідову заборонив футбольну діяльність на 5 років

Джерело - УАФ.

КДК УАФ завершив додатковий розгляд справи щодо можливої ​​участі ПФК Суми в договірних матчах.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

За результатами розгляду ФК Суми позбавлено статусу професіонального клубу та заборонено брати участь у змаганнях ПФЛ наступного сезону.

Також даним рішенням Ростиславу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом довічно.

Олександру Мартюку та Олександру Севідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 5 років та на 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки.

Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки та на 2 роки умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки.

Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік.

Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 6 місяців та на 6 місяців умовно із встановленням випробувального строку 2 (два) роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Футболістам Давиду Кохії, Артему Козлову, Іраклію Циколії, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік умовно із встановленням їм випробувального строку 2 роки.

Це рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ не пізніше 10 днів із моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.