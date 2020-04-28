Саленко виділив найбільшого таланта Динамо

У складі київського Динамо найбільше виділяється Георгій Цітаішвілі.

Про це заявив ексфорвард київського Динамо і збірної України Олег Саленко.

"Кого б виділив з нинішнього Динамо? Цітаішвілі. Хоч ще і дитина фактично, але рухається вперед. Намагається загострювати, видно ось цю пристрасть до гри, бажання.

Дай Бог, щоб і Циганков добився чогось. Досяг якихось висот, щоб ви брали інтерв'ю у нього, а не в мене. Щоб був він цікавіший, ніж я", - зазначив Саленко.