Олег Саленко: Телеканали Футбол 1/2 винні мені гроші

Джерело - Чемпіон.

Телаканали Футбол, які входять до медіа-групи Україна та належать власнику Шахтаря Рінату Ахметову до цього часу не розрахувалися з Олегом Саленком, який працював футбольним експертом у кількох проектах компанії.

Про це заявив сам ексфутболіст прес-службі ФК Київ.

"Журналістка телеканалу Україна трохи попіарилася на мені. Взагалі то я нормально відношусь до журналісті - вони робочі люди. Я ж знаю, що власник телеканалу Рінат (Рінат Ахметов - ред). Мені телеканали Футбол і досі винні гроші по контракту. Усе ж це записано. Але ж я не бігаю, не прошу повернути мені зароблене. Нехай вони живуть як хочуть", - зазначив Саленко.

Нагадаємо, усе розпочалося після того, як поліція склала акт на Саленка за порушення карантину та скандального сюжету телеканалу Україна. Після чого Саленко звинуватив телеканал у маніпуляції і розповів як все було насправді.

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