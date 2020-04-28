Завод по виготовленню штучних полів переїжджає до Краматорську

Джерело - Чемпіон.
Завод з виготовлення штучних полів від УАФ фізично переїжджає до Донецької області.
Про це заявив журналіст Богдан Андріюк.
"Завод з виготовлення штучних полів від УАФ фізично переїжджає. Більшу частину обладнання вже вивезли. У місто Краматорськ. Завод уже давно зовсім не працює, і для УАФ дорого платити за нього навіть оренду під Києвом.
Це пов'язано з дружбою голови федерації футболу Донецької області Максима Єфімова з головою УАФ Андрієм Павелком. Тому логічно припустити, завод переїде щоб не платити оренду взагалі. Або платити якусь символічну суму. Для своїх близьких.
Цікаво, що деяким працівникам заводу фактично поставили ультиматум - або ви переїжджаєте жити і працювати в Краматорськ до 25 травня, або - на вихід!", - зазначив Андріюк.
Раніше, УПЛ хоче, щоб перед поновленням чемпіонату всі гравці здали тест на коронавірус.
Нагадаємо, УПЛ для завершення сезону необхідно 1,5 місяці.