Завод по виготовленню штучних полів переїжджає до Краматорську

Завод з виготовлення штучних полів від УАФ фізично переїжджає до Донецької області.

Про це заявив журналіст Богдан Андріюк.

"Завод з виготовлення штучних полів від УАФ фізично переїжджає. Більшу частину обладнання вже вивезли. У місто Краматорськ. Завод уже давно зовсім не працює, і для УАФ дорого платити за нього навіть оренду під Києвом.

Це пов'язано з дружбою голови федерації футболу Донецької області Максима Єфімова з головою УАФ Андрієм Павелком. Тому логічно припустити, завод переїде щоб не платити оренду взагалі. Або платити якусь символічну суму. Для своїх близьких.

Цікаво, що деяким працівникам заводу фактично поставили ультиматум - або ви переїжджаєте жити і працювати в Краматорськ до 25 травня, або - на вихід!", - зазначив Андріюк.