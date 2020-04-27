Севідов про договірні матчі: Рішення по мені і Сумах вже є в КДК

Олександр Севідов прокоментував звинувачення у договірних матчах

КДК визнала Олександра Севідова не винним щодо договірних матчів Сум в період його роботи в клубі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Рішення по мені і Сумах вже є в КДК. Я не винен. Рішення можна оскаржити протягом 10 днів. Але навіщо мені його оскаржити? Воно вступило в силу.

Актуально: Шуфрич: Севідов став прекрасним прикладом того, як гроші можуть псувати людину

КДК відправило справу на додатковий розгляд. Не на новий - а на додатковий. Тому що деякі учасники справи подали апеляцію", - розповів Севідов.

Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди.