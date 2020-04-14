Шуфрич: Севідов став прекрасним прикладом того, як гроші можуть псувати людину

Колишній віцепрезидент клубу Говерла Олександр Шуфрич мав конфлікт з тренером Олександром Севідовим.

Про це заявив менеджер клубу.

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"У мене з Севидовим був конфлікт, основною темою якого не були договірні матчі. Там була більше професійна етика. Не розумію, чому тренеру, який працював в таких непоганих клубах як Карпати чи Маріуполь, міг брати участь в подібних речах. Я розчарований, але не здивований. Цього можна було очікувати. На жаль, Севідов - прекрасний приклад того, що гроші можуть псувати людину.

Я завжди в своїх інтерв'ю говорив, що час розставить все по своїх місцях. В результаті, де Севідов, а де футбол", - зазначив Шуфрич.