УЄФА виділить асоціаціям понад 200 млн євро

УАФ отримає 4,3 млн євро від УЄФА на допомогу в боротьбі з наслідками коронавірусу

Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про виділення 236,5 млн євро для допомоги всім 55 національним асоціаціям через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Допомога була виділена в рамках програми УЄФА HatTrick, яка була запущена після Євро-2004. Частина доходів від проведення Чемпіонату Європи інвестується в розвиток футболу. Планується, що в 2024 році HatTrick виділить національним асоціаціям 2,6 мільярда євро.

Зазвичай таке фінансування покликане покрити поточні витрати і допомогти в розвитку певних напрямків у внутрішньому футболі. Однак цього разу УЄФА дозволить асоціаціям самим вибрати, на що підуть ці гроші.

Раніше повідомлялося, що УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.