УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон

Джерело - UA-футбол.
УЄФА провела відеоконференцію з 55 членами-асоціаціями і представила оновлену інформацію про варіанти, які розглядаються двома робочими групами, створеними в середині березня.
Про це повідомляє сайт організації.
Були представлені різні варіанти календаря, що охоплюють як матчі збірних, так і клубних змагань.
Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання і кубки. Паралельно будуть розроблятися додаткові рішення, якщо виникне неможливість завершення будь-якої з ліг.
Будь-які події по вищевказаним темам будуть оголошені після засідання комітету УЄФА в четвер.
Раніше, в УЄФА готові до матчів без глядачів.