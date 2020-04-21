УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон

Були представлені різні варіанти календаря

УЄФА провела відеоконференцію з 55 членами-асоціаціями і представила оновлену інформацію про варіанти, які розглядаються двома робочими групами, створеними в середині березня.

Про це повідомляє сайт організації.

Були представлені різні варіанти календаря, що охоплюють як матчі збірних, так і клубних змагань.

Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання і кубки. Паралельно будуть розроблятися додаткові рішення, якщо виникне неможливість завершення будь-якої з ліг.

Будь-які події по вищевказаним темам будуть оголошені після засідання комітету УЄФА в четвер.

Раніше, в УЄФА готові до матчів без глядачів.