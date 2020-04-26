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Поліція Німеччини проти повернення Бундесліги

Сьогодні 13:31 945 0
Поліція Німеччини проти повернення Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Союзу поліції Німеччини Йорг Радек не підтримує ідею повернення Бундесліги 9-го травня через високі ризики, які пов'язані з коронавірусом.

Його слова наводить Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  Важливо: У Бундеслізі готові відновити чемпіонат

"Перш за все хочу сказати, що Союз поліції принципово не проти футбольних матчів. Розумію також, що багатьом необхідно припинити дивитися старі ігри. Але ми не повинні забувати, в якій особливій ​​ситуації знаходимося. Німецька футбольна ліга повинна розробити план перезапуску, тому що поки не враховуються всі аспекти.

Поновлення сезону матиме руйнівні наслідки. Ви можете керувати тим, що відбувається на стадіоні, але це не відноситься до прилеглих територій. Уболівальники не повинні збиратися біля стадіонів під час пандемії. Це не тільки заборонено, але і безвідповідально. Поліції доведеться втручатися, якщо порядок не буде забезпечений ",- сказав Радек.

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