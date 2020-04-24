Барселона готова саботувати відновлення сезону

Відновлення чемпіонату Іспанії після карантину може не минути безпроблемно

Керівництво каталонської Барселони переконане, що знову грати у футбол можна лише тоді, коли небезпека мине остаточно.

Про це повідомляє Sport.es.

Синьо-гранатові готові відмовитися від участі в матчах, якщо Ла-Ліга вирішить повернутися до гри попри застереження фахівців. Барса вважає, що буде важко гарантувати безпеку гравцям під час переїздів або ж перельотів.

Водночас, президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас готовий застосовувати санкції, якщо котрась із команд відмовиться повертатися до гри. Чиновник залякує потенційних порушників дисциплінарними санкціями, зняттям очок та технічними поразками.

До слова, керівництво іспанського футболу порівняно стримано готується до відновлення сезону. Дотримуючись рекомендацій, матчі планують почати проводити в липні, щоб встигнути завершити сезон до 1 серпня.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара.

Також повідомляється, що Барселона не зможе придбати Мартінеса через кризу.