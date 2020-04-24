Такі суми отримають всі 211 членів ФІФА

Кожен з 211 членів ФІФА, в тому числі УАФ, найближчим часом отримає по 500 тисяч доларів у рамках програми допомоги по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що гроші почнуть приходити протягом найближчих днів.

Крім того, звичайні платежі в рамках різних програм ФІФА, які зазвичай приходять федераціям за підсумками року, будуть розіслані завчасно.

Раніше, УПЛ хоче, щоб перед поновленням чемпіонату всі гравці здали тест на коронавірус.

Нагадаємо, УПЛ для завершення сезону необхідно 1,5 місяці.