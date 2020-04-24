Шахтар цікавився захисником Брешії

Мареко міг стати гравцем Шахтаря

Джерело - Radio Musica Television.

Парагвайський центральний захисник Віктор Мареко, який з 2002 по 2012 грав за італійську Брешію, міг перейти до донецького Шахтаря.

Про це заявив сам гравець.

"Коли я грав за Брешію, мною в Італії цікавилися Палермо і Рома. Також у мене були пропозиції і від інших клубів Європи, наприклад, від донецького Шахтаря. Втім, я задоволений своєю кар'єрою і радий що залишився у Брешії на цілих 9 років", - заявив Мареко.

Відзначимо, що зараз 36-річний Мареко продовжує кар'єру на батьківщині, виступаючи за Індепендьєнте з Асунсьйона.

Раніше повідомлялося, що телеканал Шахтаря розпочав тестове мовлення.

Нагадаємо, два колишні гравці Шахтаря потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців у історії АПЛ.