Два колишні гравці Шахтаря потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців у історії АПЛ

Фернандіньо і Вілліан залишили УПЛ у 2013 році

Джерело - Еспресо.

Колишні півзахисники Шахтаря Фернандіньо і Вілліан потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє UOL.

У рейтингу також знайшлось місце для славетного півзахисника лондонського Арсеналу Жільберту Сілви, голкіпера Ліверпуля Аліссона і колишнього хавбека Мідлсбро Жуніньо Паулісти.

Фернандіньо грав за Шахтар з 2005-го по 2013-й рік. У поточному сезоні 34-річний півзахисник провів 31 матч, результативними діями не відзначився.

Вілліан виступав за Шахтар з 2007-го по 2013-й рік. У нинішньому сезоні на рахунку 31-річного хавбека 37 матчів, 7 голів і 6 результативних передач.

Нагадаємо, у Шахтарі розглядають варіанти повернення до тренувань.