Телеканал Шахтаря розпочав тестове мовлення

Клубний телеканал Шахтаря розпочав мовлення у тестовому режимі.

Про це розповів директор Shakhtar TV Андрій Бабешко.

"Сьогодні Shakhtar TV вперше вийшов в ефір. Наразі телеканал доступний в OTT сервісі OLL.tv, планується трансляція в мережах кабельних операторів.

У наступні місяці мовлення буде проходити в тестовому форматі, щоб перевірити всі технічні моменти. У програмі передач будуть архівні матчі, які, впевнений, викличуть особливий інтерес серед уболівальників під час карантину.

З початком наступного сезону збираємося вийти на новий рівень і запустити виробництво власного продукту. Коли Shakhtar TV буде готовий до повноцінного запуску, ми розповімо про всі новинки контенту, а також представимо обличчя каналу", - розповів Бабешко.