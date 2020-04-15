Телеканал Шахтаря розпочав тестове мовлення

Джерело - football.ua.
Клубний телеканал Шахтаря розпочав мовлення у тестовому режимі.
Про це розповів директор Shakhtar TV Андрій Бабешко.
"Сьогодні Shakhtar TV вперше вийшов в ефір. Наразі телеканал доступний в OTT сервісі OLL.tv, планується трансляція в мережах кабельних операторів.
У наступні місяці мовлення буде проходити в тестовому форматі, щоб перевірити всі технічні моменти. У програмі передач будуть архівні матчі, які, впевнений, викличуть особливий інтерес серед уболівальників під час карантину.
З початком наступного сезону збираємося вийти на новий рівень і запустити виробництво власного продукту. Коли Shakhtar TV буде готовий до повноцінного запуску, ми розповімо про всі новинки контенту, а також представимо обличчя каналу", - розповів Бабешко.
Нагадаємо, два колишні гравці Шахтаря потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців у історії АПЛ.