Організація буде розглядати списки кваліфікованих команд на наступні європейські кубки

УЄФА готовий затвердити скорочені формули для завершення турнірів такі як: плей-оф раунд або міні-турніри.

Про це повідомляє sport.ua.

Якщо ж санітарні умови не гарантують максимальну безпеку для спортсменів на поле і за їх межами, то в УЄФА вже допускають повну зупинку чемпіонату, як це вже фактично відбулося в Бельгії і Шотландії, а також скоро має відбутися в Нідерландах.

У разі неможливості закінчити чемпіонат, федерації (але не ліги!) повинні будуть відправити список кваліфікованих команд на наступні європейські кубки, грунтуючись на спортивних результатах поточного сезону.

УЄФА забезпечить застосування критеріїв спортивної значущості та прозорості, в іншому випадку залишає за собою право відмовити в допуску до єврокубків.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.