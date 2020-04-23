Маліновський: Мені подобається АПЛ

Українець - про запрошення від Вест Гему

Джерело - УАФ.

Хавбек збірної України та Аталанти Руслан Маліновський нічого не знає про інтерес з боку Вест Гема і не хоче обговорювати потенційний переїзд до Англії.

Про це заявив сам гравець.

"Я не думаю, що клуби зараз хвилюють трансфери. Що стосується Англії, то ми з Аталантою там проводили збори, зіграли 3 матчі. Атмосфера там шикарна. Мені подобається АПЛ, але не думаю, що варто це обговорювати. Немає ніяких передумов для цього", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський вказав причину невдалої кар’єри у Шахтарі.