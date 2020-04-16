Маліновський вказав причину невдалої кар’єри у Шахтарі

Український півзахисник Руслан Маліновський не був готовий конкурувати з гравцями стартового складу Шахтаря.

Про це розповів сам гравець.

"Як вихованець Шахтаря я фанат "гірників" номер один. Потрапляючи з юнаків у Шахтар, ти відразу стаєш уболівальником команди. Радий, що допоміг Аталанті перемогти, але Шахтар – це назавжди клуб, який мені багато чого дав, там я виріс як футболіст.

Згодний з Луческу, що не зміг заграти в Шахтарі через конкуренцію. Тоді були Фернандінью, Мхітарян, Тейшейра. Я відчував, що в мене був певний рівень, але я не був тим футболістом, який міг поборотися за місце у складі. Навіть коли їздив на збори. Може, якби мені більше давали грати у товариських матчах... Можливо, Луческу щось бачив на тренуваннях. Але те, що я ще не був готовий потрапляти в той Шахтар з моїм рівнем гри – скоріше за все, правда.

Коли я поїхав на збори з тим Шахтарем – це був зовсім інший світ. Я ще не був таким гравцем, як зараз. Було інше мислення. Мені здавалося, що все настільки швидко, такі швидкості божевільні. Думаю, якби я зараз тренувався – то думав би по-іншому. Але тоді по підбору футболістів Шахтар був топовою командою", - розповів Маліновський.