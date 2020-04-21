Маліновський може перейти до клубу АПЛ

Джерело - iSport.ua.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив англійський клуб Вест Гем.
Про це повідомляє sportal.it.
Молотобійці, за яких ще один українець Андрій Ярмоленко, хочуть зміцнити центр поля і 26-річний хавбек є одним з можливих варіантів.
Якщо ж Маліновський вибере англійський клуб, то фіалки спробують підписати Раджа Наїнгголан, який належить Інтеру, однак виступає за Кальярі.
Українець перебрався в Аталанту з бельгійського Гента за 13,7 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник провів 31 матч, в яких забив п'ять голів і віддав три гольові паси.
Раніше, Маліновський назвав найкращих гравців Серії А.
Нагадаємо, Маліновський вказав причину невдалої кар’єри у Шахтарі.