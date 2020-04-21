Маліновський може перейти до клубу АПЛ

Вест Гем зацікавився українцем

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський зацікавив англійський клуб Вест Гем.

Про це повідомляє sportal.it.

Молотобійці, за яких ще один українець Андрій Ярмоленко, хочуть зміцнити центр поля і 26-річний хавбек є одним з можливих варіантів.

Якщо ж Маліновський вибере англійський клуб, то фіалки спробують підписати Раджа Наїнгголан, який належить Інтеру, однак виступає за Кальярі.

Українець перебрався в Аталанту з бельгійського Гента за 13,7 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник провів 31 матч, в яких забив п'ять голів і віддав три гольові паси.

Раніше, Маліновський назвав найкращих гравців Серії А.

Нагадаємо, Маліновський вказав причину невдалої кар’єри у Шахтарі.