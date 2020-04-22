ПФЛ відреагував на інтерв'ю Козловського

Джерело - ПФЛ.

Професійна футбольна ліга відреагувала на заяву президента Руху Григорія Козловського, який розкритикував офіційний м'яч Першої ліги від компанії Select, і пригрозила клубу судовим позовом.

Про це повідомляє прес-служба організації.

20 квітня 2020 року у низці інтернет-ресурсів було опубліковано інтервʼю президента ФК Рух (Львів) Григорія Козловського, у якому мають місце некоректні висловлювання на адресу Адміністрації Обʼєднання професіональних клубів Професіональна футбольна ліга.

ПФЛ залишає за собою право, у разі не спростування офіційною особою ФК Рух Львів недостовірної інформації, поданої в інтервʼю, зобовʼязати вчинити такі дії за відповідним рішенням суду.

Раніше Рух презентував клубну академію.