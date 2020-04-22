 ПФЛ погрожує лідеру Першої ліги судовим позовом | Футбол | Champion.com.ua
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ПФЛ погрожує Руху судовим позовом

Вчора 22:37 708 0
ПФЛ відреагував на інтерв'ю Козловського
ПФЛ погрожує Руху судовим позовом
#ПФЛ, #Рух

Джерело - ПФЛ.

Професійна футбольна ліга відреагувала на заяву президента Руху Григорія Козловського, який розкритикував офіційний м'яч Першої ліги від компанії Select, і пригрозила клубу судовим позовом.

Про це повідомляє прес-служба організації.

20 квітня 2020 року у низці інтернет-ресурсів було опубліковано інтервʼю президента ФК Рух (Львів) Григорія Козловського, у якому мають місце некоректні висловлювання на адресу Адміністрації Обʼєднання професіональних клубів Професіональна футбольна ліга.

ПФЛ залишає за собою право, у разі не спростування офіційною особою ФК Рух Львів недостовірної інформації, поданої в інтервʼю, зобовʼязати вчинити такі дії за відповідним рішенням суду.

Раніше Рух презентував клубну академію.

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