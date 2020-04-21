Козловський розповів, якою буде академія львівського клубу

Джерело - ФК Рух.

Президент Руху Григорій Козловський презентував проєкт академії львівського клубу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Філософія академії - набирати дітей з 5 років. Будемо працювати з дітьми з п'яти областей, а безпосередньо в академії діти будуть жити з 10-11 років", - сказав Козловський.

Планується побудувати 8 повнорозмірних футбольних полів (3 з штучним покриттям і 5 гібридних) і манеж з трибунами мінімум на 5 000 місць.

Навчання в академії буде безкоштовним. Академія Руху співпрацюватиме з академіями ПСЖ, Аякса, Мілана, Андерлехта, Аталанти, Сампдорії, загребського Динамо, Удінезе, Гоффенгайма і інших клубів.

Раніше, Козловський назвав найкращого арбітра УПЛ.