Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати

У львівському клубі Рух прийняли рішення не використовувати ігрові м'ячі Select, що змушує ПФЛ.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Там є такий Морозов, який постійно накручує Макарова. Вони собі там постійно придумують через журналістів ось ці свої недолугі меседжі. Ми не будемо грати тими літаючими презервативами, які називаються Select. Це літаючі презервативи.

Нам розказували, що ми будемо грати м'ячами, як у Німеччині. Там грають зовсім іншими м'ячами. А нам що дали? Ті 30 м'ячів, які коштують по 40 євро. Чи 20 м'ячів. Вони хочуть, щоб за 800 євро всі стали на коліна? Вони отримали 10 мільйонів гривень – супер, а ми що отримали? Що отримала дитяча академія?

Це не м'ячі, це літаючі презервативи. Я ними грати не буду. Нехай мене хоч розстріляють. Всі наші футболісти заявлені, вони зареєстровані, є сертифікація, все повністю є. І ніхто навіть не вибачився. Я ж не клоун.

Запишіть номер Макарова, зателефонуйте йому і запитайте, чи заявлені футболісти Руха на друге коло. Вони кажуть,що отримали 10 мільйонів. Краще візьміть 10 мільйонів і поділіть між клубами. А за 20 м'ячів продаватися - у мене ще є гідність і совість.

Коли ми підняли хай, всі президенти почали бігати, передзвонювати. А я не всі, я так не буду. Якщо всі завтра підуть топитися – я точно не піду. За 20 м'ячів завтра скажуть в стрінгах грати з хвостиком зайчика ззаду. Нам теж грати, якщо всі проголосують? Або завтра надіти роги? Або в бутсах 70-го року грати? Я в таких грав, тоді інших не було.

Puma на голову сильніші, вони нам дають по 200 м'ячів. Не те, що ці літаючі презервативи. Запитайте у футболістів, що це за м'ячі. Коли трохи підмерзає – може відірвати голову, коли влучить, ногу зламати, нігті злазять. Гаразд, була б якась економічна складова, кожному клубу дали б хоча б по 200 м'ячів для академій. Але за 20 м'ячів продатися, як дівчина на дорозі?

Рух за сезон використовує мінімум 150 м'ячів, кожні 2 місяці ми змінюємо, а старі передаємо дітям", - сказав Козловський.