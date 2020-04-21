 Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Легенда Дніпра працював в Німеччині кур’єром та будівельником
Сьогодні 13:01 1351
Маліновський може перейти до клубу АПЛ
Сьогодні 17:11 805
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
Сьогодні 14:24 630
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Сьогодні 14:15 1763
Турнір Лобановського перенесли на 2021 рік
Сьогодні 11:57 564
В УПЛ назвали кандидатів на пост президента ліги
Сьогодні 11:31 749
У Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат
Сьогодні 10:14 1463
Бундесліга може відновити чемпіонат 9 травня
Сьогодні 08:13 2249
На посаду президента УПЛ зареєструвався лише один кандидат
Вчора 21:40 1483
Селюк: Якщо чемпіонат Білорусі є гівном, то тоді чемпіонат Росії - гівно в обгортці
Вчора 21:10 724
Блоги
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:11 162
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:24 619
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:15 1748
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:56 365
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:18 470
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо Valeriy Ruchka
Вчора 18:47 433
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією Valeriy Ruchka
Вчора 18:34 1699
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 8281
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії Андрій Твердохліб
19.04.2020 19:30 5799 2
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 475 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
19.04.2020 12:23 4203
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
19.04.2020 12:14 1330
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
19.04.2020 11:48 1255
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
19.04.2020 08:55 985 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 3126
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 4182 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 5842
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1314
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 3100 1
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
17.04.2020 16:32 27182
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Став відомий бюджет семи клубів Першої ліги 303
19:11 Блог Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін 174
19:10 Футбол Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати 880
18:55 Футбол УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон 333
18:41 Футбол Інгулець може грати матчі УПЛ у Кропивницькому 612
18:25 Бокс Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона 996
18:10 Хокей Хокеїст команди Лукашенка заразився коронавірусом і госпіталізований 657
18:08 RunNews Берлінський марафон підпадає під заборону 496
17:55 Футбол Футболістам Динамо можуть врізати зарплату на 70 відсотків 700
17:40 Бокс Український нокаутер вказав причину першої поразки у кар'єрі 2252
17:25 Футбол Колишній гравець Динамо заявив, що клуб здійснював на нього тиск через гроші 1303 1
17:11 Футбол Маліновський може перейти до клубу АПЛ 805
17:00 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 24 555
16:55 Футбол Захисник Динамо Бурда назвав свою мрію 873
16:40 Футбол У Ліверпулі спалах коронавірусу міг статися через матч Ліги чемпіонів 692
16:25 Волейбол Чемпіонат Білорусі з волейболу завершено достроково 1872
16:10 Біатлон Бронзова призерка чемпіонату світу завершила кар'єру 1429
15:55 Футбол Козловський назвав найкращого арбітра УПЛ 1064
15:42 Футбол Лєднєв назвав свою ціль у Динамо 1267
15:28 Футбол Попов здивований відношенням Динамо до Супряги та Булеци 1785
15:12 Футбол Філіппов: Десна здатна боротися за високі місця УПЛ 811
14:57 Футбол Реал відмовився від трансферу Алаби 1069
14:44 Футбол Демченко: Металіст-1925 готовий до УПЛ 1425
14:32 Футбол Сільва може повернутися у Валенсію 924
14:24 Блог ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського 630

Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати

Сьогодні 19:10 880 0
Президент Руха не збирається йти на поступки ПФЛ
Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати
#Козловський, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У львівському клубі Рух прийняли рішення не використовувати ігрові м'ячі Select, що змушує ПФЛ.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Там є такий Морозов, який постійно накручує Макарова. Вони собі там постійно придумують через журналістів ось ці свої недолугі меседжі. Ми не будемо грати тими літаючими презервативами, які називаються Select. Це літаючі презервативи.

Нам розказували, що ми будемо грати м'ячами, як у Німеччині. Там грають зовсім іншими м'ячами. А нам що дали? Ті 30 м'ячів, які коштують по 40 євро. Чи 20 м'ячів. Вони хочуть, щоб за 800 євро всі стали на коліна? Вони отримали 10 мільйонів гривень – супер, а ми що отримали? Що отримала дитяча академія?

Це не м'ячі, це літаючі презервативи. Я ними грати не буду. Нехай мене хоч розстріляють. Всі наші футболісти заявлені, вони зареєстровані, є сертифікація, все повністю є. І ніхто навіть не вибачився. Я ж не клоун.

Запишіть номер Макарова, зателефонуйте йому і запитайте, чи заявлені футболісти Руха на друге коло. Вони кажуть,що отримали 10 мільйонів. Краще візьміть 10 мільйонів і поділіть між клубами. А за 20 м'ячів продаватися - у мене ще є гідність і совість.

Коли ми підняли хай, всі президенти почали бігати, передзвонювати. А я не всі, я так не буду. Якщо всі завтра підуть топитися – я точно не піду. За 20 м'ячів завтра скажуть в стрінгах грати з хвостиком зайчика ззаду. Нам теж грати, якщо всі проголосують? Або завтра надіти роги? Або в бутсах 70-го року грати? Я в таких грав, тоді інших не було.

Puma на голову сильніші, вони нам дають по 200 м'ячів. Не те, що ці літаючі презервативи. Запитайте у футболістів, що це за м'ячі. Коли трохи підмерзає – може відірвати голову, коли влучить, ногу зламати, нігті злазять. Гаразд, була б якась економічна складова, кожному клубу дали б хоча б по 200 м'ячів для академій. Але за 20 м'ячів продатися, як дівчина на дорозі?

Рух за сезон використовує мінімум 150 м'ячів, кожні 2 місяці ми змінюємо, а старі передаємо дітям", - сказав Козловський.

Раніше, Козловський назвав найкращого арбітра УПЛ.

Коментарі ()