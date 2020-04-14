Захисник Динамо Томаш Кендзьора відновлюється від травми гомілковостопного суглобу.

Про це розповів сам футболіст киян.

"Почуваюся вже краще, думаю, що скоро почну бігати та повноцінно готуватися. У матчі з Десною я відіграв перший тайм, а потім вже не зміг вийти на поле. Це був рецидив старої травми. Я проходив відновлення, і зараз буду потроху повертатися до тренувань. Точних термінів поки немає, але сподіваюся, це буде незабаром.

Зараз я приділяю увагу іншим частинам тіла, роблю вправи на прес, на руки, також і на ноги, тільки не навантажую пошкоджений гомілкостоп. Удома є велотренажер, займаюся на ньому кожен день. Тренуюся, щоб тримати форму, тому думаю, що багато не втрачу", - розповів Кендзьора.