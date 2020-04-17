Динамо може позбутися Кендзьори

Захисник Динамо Томаш Кендзьора влітку може покинути київський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Динамо по завершенні поточного сезону поверне з оренди у Зорі Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва. Поява Тимчика може вплинути на статус Томаша Кендзьори, який є основним гравцем "біло-синіх" на позиції правого захисника. Цілком можливо, що кияни шукатимуть захиснику збірної Польщі нову команду", - розповів Циганик.