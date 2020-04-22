ВООЗ рекомендувала УЄФА відмінити турніри до 2021 року

У ВООЗ побоюються другої хвилі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала УЄФА скасувати всі міжнародні турніри до закінчення сезону-2020/21.

Про це повідомляє La Repubblica.

Така пропозиція прозвучала на відеоконференції за участю УЄФА і провідних європейських клубів 16 квітня. ВООЗ рекомендувала не проводити міжнародні матчі протягом наступних 18 місяців через загрозу другої хвилі поширення коронавірусу.

Ситуація з поточним футбольним сезоном раніше залишається неясною. УЄФА звернулася до національних асоціацій і настійно рекомендує дограти чемпіонати і кубкові турніри.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.