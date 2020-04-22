Джерело - football.uа.
Барселона продовжує робити спроби підписати нападника ПСЖ Неймара, і сам футболіст також схиляється до цього переходу.
Про це повідомляє Mundo Deportivo
У випадку переходу у Барселону бразильцеві доведеться погодитися на урізання зарплати на 30 млн євро в рік.
Нраазі Неймар заробляє 50 млн євро в рік, включаючи спонсорську угоду з Національним банком Катару. Чинний контракт 28-річного гравця з парижанами розрахований до червня 2022 року.
Нагадаємо, колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара.
Також повідомляється, що Барселона не зможе придбати Мартінеса через кризу.