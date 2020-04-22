Неймар влітку може повернутися у Барселону

Барселона продовжує робити спроби підписати нападника ПСЖ Неймара, і сам футболіст також схиляється до цього переходу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo

У випадку переходу у Барселону бразильцеві доведеться погодитися на урізання зарплати на 30 млн євро в рік.

Нраазі Неймар заробляє 50 млн євро в рік, включаючи спонсорську угоду з Національним банком Катару. Чинний контракт 28-річного гравця з парижанами розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент Барселони назвав умови повернення Неймара.

Також повідомляється, що Барселона не зможе придбати Мартінеса через кризу.