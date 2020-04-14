Маліновський назвав найкращих гравців Серії А

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський назвав найкращих гравців італійського чемпіонату проти яких він грав.

Про це розповів сам гравець.

"Пауло Дибала звичайно. І мені дуже сподобався, коли ми грали з Інтером, Лаутаро Мартінес. Можливо, він і не найкращий, але для мене він дуже сильний нападник.

А якщо брати гравців з середини поля, то, як на мене, зараз Луїс Альберто з Лаціо один з найтоповіших. І, звісно, Марцело Брозович – ключовий гравець Інтера", – відзначив Маліновський.