Інгулець у разі виходу до УПЛ у цьому сезоні може проводити свої матчі у Дніпрі або Кропивницькому.

Про це заявив головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

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"Якщо команда вийде до УПЛ у цьому сезоні, то не зможе зіграти на своєму стадіоні і є інформація, що матчі будуть гратися на Метеорі у Дніпрі? Я думаю, що Олександр Григорович буде робити максимально все, щоб якомога швидше завершити будівництво. Я розумію, що це буде складно і енергозатратно. Але це тимчасова ситуація. Те що ми будемо грати на Метеорі чи у Кропивницькому – для наших вболівальників сильно не зміниться. Що до Метеору їхати 120 кілометрів, що до Кропивницького – 120 кілометрів. Нині дуже активно йде будівництво стадіону. Стараються якомога швидше завершити це будівництво", - зазначив Лавриненко.