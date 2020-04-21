Сільва може повернутися у Валенсію

Давід Сільва влітку може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сільва може повернутися до Валенсії цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

Контракт півзахисника з Манчестер Сіті добігає кінця, і він знаходиться в пошуках нового клубу. Досвідчений хавбек хотів би допомогти рідному клубу і може повернутися у якості вільного агента.

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Давід Сільва є вихованцем Валенсії і виступав у складі команди до 2010 року, перейшовши в Ман Сіті за 29 млн євро.

У поточному сезоні 34-річний гравець зіграв у 28 матчах, забив три голи та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Манчестер Сіті підписав 16-річного захисника.