Сільва: Манчестер Сіті хоче виграти Лігу чемпіонів

Джерело - football.uа.
Манчестер Сіті планує добитися результату у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це розповів півзахисник англійського клубу Давід Сільва.
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"Обіграти Реал дуже важливо. Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, тому що ніколи цього не робили.
Проводити матч вдома, звичайно, краще, але ми повинні домагатися результату завтра", - розповів Сільва.
Нагадаємо, Манчестер Сіті оскаржив дискваліфікацію з Ліги чемпіонів.