Сільва: Манчестер Сіті хоче виграти Лігу чемпіонів

Манчестер Сіті планує добитися результату у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів півзахисник англійського клубу Давід Сільва.

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"Обіграти Реал дуже важливо. Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, тому що ніколи цього не робили.

Проводити матч вдома, звичайно, краще, але ми повинні домагатися результату завтра", - розповів Сільва.