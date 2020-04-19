Манчестер Сіті підписав 16-річного захисника

Сума угоди не розголошується

Клуб Альянса Ліма досяг домовленості з Манчестер Сіті щодо переходу 16-річного Клюйверта Агілара. Він виступає на позиції правого захисника/латераля та приєднається до чинних чемпіонів АПЛ влітку 2021 року – після того, як досягне повноліття.

Про це інформує офіційний сайт перуанської команди.

Сума угоди не розголошується, але неофіційно мова йде про 2,5 млн євро. Також Альянса Ліма отримає відсоток з майбутнього продажу гравця.

Контракт Агілара був розрахований до кінця 2023 року, а Transfermarkt оцінює його у скромні 325 тисяч євро. Цікаво, що за першу команду він зіграв лише 7 поєдинків.

Агілар стане першим гравцем в історії клубу Альянса Ліма, який підписав контракт з клубом АПЛ – в Перу цей трансфер вже назвали історичним.