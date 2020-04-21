В АПЛ не розглядають варіант відміни сезону

Пол Барбер прокоментував відновлення сезону в АПЛ

В англійській Прем’єр-лізі ніколи не стояло питання про визнання поточного сезону недійсним.

Про це розповів виконавчий директор Брайтона Пол Барбер.

У нинішній кампанії клубам АПЛ залишилося зіграти ще 92 матчі. Поки що не вирішено питання ні з чемпіонством (хоча Ліверпулю і залишилося набрати 6 очок в 9 матчах), ні з учасниками єврокубків.

Після п'ятничної онлайн-наради учасників ліги найбільш оптимістична дата відновлення англійського чемпіонату - 8 червня.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть дограти всі матчі чемпіонату.

Також, наступний сезон АПЛ можуть змістити через коронавірус.