 АПЛ планує відновити сезон не раніше 8 червня | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Андронов: У Росії є тренер, який міг би очолити київське Динамо
Сьогодні 10:40 2517
Андронов: Я з нетерпінням чекаю на чемпіонаті Європи матч Україна - Росія
Сьогодні 11:04 191
Вітебськ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 5 туру чемпіонату Білорусі. LIVE
Сьогодні 09:42 178
Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 21:21 508
Ломаченко не вірить у бій з Девісом
Вчора 19:58 1332
Миколенко відреагував на інтерес ТОП-клубів
Вчора 19:45 1859
Саленко звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях і розповів, за що його затримала поліція
Вчора 19:08 3670 3
Михайліченко може перейти у Динамо Загреб
Вчора 18:45 1515
Не олігарх: Президент ФК Київ Саша Штукатур виявився справжнім штукатуром
Вчора 17:45 3168 3
Легенда українського спорту продав золоту олімпійську медаль за 3,5 тисячі доларів
Вчора 15:06 2538
Блоги
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
Вчора 16:32 15385
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин
Російський хокеїст накинувся на мера міста через карантин Valeriy Ruchka
Вчора 14:37 618 1
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Вчора 13:15 2834 1
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
Вчора 12:43 626
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу
Він помер від COVID-19. Фантастичні світлини зроблені одним з найкращий спортивних фотографів світу Valeriy Ruchka
Вчора 10:52 2739
Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке
Форвард для Динамо, проблеми Лєднєва і приховані лідери Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 06:38 4366
Дівчина дня: чарівна мама чотирьох дітей, яка мріє пробігти світові марафони
Дівчина дня: чарівна мама чотирьох дітей, яка мріє пробігти світові марафони Valeriy Ruchka
16.04.2020 14:49 3654 6
Ястремська опублікувала мультфільм про боротьбу з коронавірусом
Ястремська опублікувала мультфільм про боротьбу з коронавірусом Valeriy Ruchka
16.04.2020 14:08 391
Белькевич, Шевченко, Каладзе. Найкращі голи гравців Динамо зі штрафних. Частина друга
Белькевич, Шевченко, Каладзе. Найкращі голи гравців Динамо зі штрафних. Частина друга Valeriy Ruchka
16.04.2020 10:15 853
Британський боксер зганьбився під час відеоуроку
Британський боксер зганьбився під час відеоуроку Valeriy Ruchka
16.04.2020 09:43 571
За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією
За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією Valeriy Ruchka
15.04.2020 21:06 3718
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля
Трагедія на Гіллсборо: у тисняві загинуло 96 уболівальників Ліверпуля Valeriy Ruchka
15.04.2020 16:00 574
Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 33!
Чемпіон з присмаком вати. Олександру Гвоздику - 33! Valeriy Ruchka
15.04.2020 14:55 696 3
Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
15.04.2020 12:13 18172 5
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
15.04.2020 11:43 1874 1
11 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша
11 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша Valeriy Ruchka
15.04.2020 10:52 4875
Про матчі на контору, борги та трансфер Куарежми - Олександр Шуфрич
Про матчі на контору, борги та трансфер Куарежми - Олександр Шуфрич Valeriy Ruchka
15.04.2020 10:00 518
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео Valeriy Ruchka
15.04.2020 09:38 12596 1
Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа
Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа Valeriy Ruchka
14.04.2020 17:33 481
Що найголовніше в танку? - Шовковський розповів установку Лобановського на матч проти Барселони
Що найголовніше в танку? - Шовковський розповів установку Лобановського на матч проти Барселони Valeriy Ruchka
14.04.2020 15:21 3542 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:53 Футбол В Італії можуть заборонити відвідувати стадіони до 2021 року 45
12:32 Автоспорт Феттель: Обговорюю з Феррарі зменшення зарплатні 278
12:13 Футбол Шахтар планує повернутися до тренувань у вівторок 315
12:09 Футбол Андронов: Україна була б фаворитом у грі проти Росії, у нас немає таких гравців як Ярмоленко, Коноплянка та Маліновський 195
11:51 Футбол У Китаї побудують стадіон у формі лотоса за 1,5 млрд євро 496
11:27 Бокс Бетербієв назвав умову свого бою з Усиком 697
11:20 Футбол Саленко: Хто хоче нехай іде до церкви, а потім подивимось скільки захворіє 523
11:13 Футбол Кадар - найкращий в УПЛ за відсотком виграних верхових єдиноборств 498
11:04 Футбол Андронов: Я з нетерпінням чекаю на чемпіонаті Європи матч Україна - Росія 191
10:57 ММА Фергюсон: Зробив вагу заради своєї команди 487
10:42 Футбол Вілліан про матчі без глядачів: Непогана ідея, але потрібно бути обережними 380
10:40 Футбол Андронов: У Росії є тренер, який міг би очолити київське Динамо 2517
10:31 Футбол Саррі: У мене були конфлікти в Челсі, але коли я йшов, багато гравців плакали 153
10:15 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 21 562
10:15 Футбол У Моурінью була домовленість з Ліверпулем у 2004-му 670
09:55 Автоспорт Феттель: Ми ведемо з Феррарі переговори про новий контракт 722
09:42 Пряма трансляція Вітебськ - Динамо Брест: онлайн-трансляція матчу 5 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 178
09:41 Футбол АПЛ планує відновити сезон не раніше 8 червня 722
09:27 Футбол Де Брейне: Моя сім'я хворіла 2 тижні. Не знаємо, чи був у нас коронавірус чи ні 245
09:13 Футбол МЛС обговорює з гравцями скорочення зарплат на 50% в разі скасування сезону 684
08:55 Бокс Джонс: Ф'юрі буде значно важче із Джошуа 1246
08:41 Футбол Барселона втрачає по 3 млн євро за кожен незіграний матч на Камп Ноу 215
08:24 Футбол Челсі просить гравців скоротити зарплату на 30 відсотків 768
08:14 Автоспорт Можуть зникнути 4 команди Формули-1, - Росберг 1188
17 Квітня 2020
23:56 Бокс Джошуа готовий битися з Ф’юрі при пустих трибунах 1366

АПЛ планує відновити сезон не раніше 8 червня

Сьогодні 09:41 722 0
Усі матчі хочуть дограти за 5 тижнів
АПЛ планує відновити сезон не раніше 8 червня
#АПЛ

Джерело - Sky Sports.

Клуби англійської Прем'єр-ліги прагнуть дограти призупинений через пандемію коронавіруса сезон.

Про це повідомляє Sky Sports.

На відеоконференції клубам були представлені кілька різних моделей календаря на частину сезону.

Згідно з цими планами, сезон буде відновлено не раніше, ніж 8 червня. Решту матчів планується дограти в червні, липні або серпні - в залежності від точної дати рестарту.

Кожному клубу залишилося зіграти 9 або 10 ігор. Очікується, що всі матчі, що залишилися можуть бути зіграні протягом п'яти тижнів.

При цьому було підтверджено, що сезон не відновиться, поки уряд не оголосить, що це буде безпечно.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть дограти всі матчі чемпіонату.

Також, наступний сезон АПЛ можуть змістити через коронавірус.

Коментарі ()