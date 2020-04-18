АПЛ планує відновити сезон не раніше 8 червня

Усі матчі хочуть дограти за 5 тижнів

Джерело - Sky Sports.

Клуби англійської Прем'єр-ліги прагнуть дограти призупинений через пандемію коронавіруса сезон.

Про це повідомляє Sky Sports.

На відеоконференції клубам були представлені кілька різних моделей календаря на частину сезону.

Згідно з цими планами, сезон буде відновлено не раніше, ніж 8 червня. Решту матчів планується дограти в червні, липні або серпні - в залежності від точної дати рестарту.

Кожному клубу залишилося зіграти 9 або 10 ігор. Очікується, що всі матчі, що залишилися можуть бути зіграні протягом п'яти тижнів.

При цьому було підтверджено, що сезон не відновиться, поки уряд не оголосить, що це буде безпечно.

Нагадаємо, в АПЛ хочуть дограти всі матчі чемпіонату.

Також, наступний сезон АПЛ можуть змістити через коронавірус.