В АПЛ хочуть дограти всі матчі чемпіонату

В АПЛ розглядають варіанти відновлення чемпіонату

Клуби англійської Прем'єр-ліги на черговій нараді висловили бажання дограти все решту матчів.

Про це повідомляє BBC.

Передбачалося, що деякі клуби запропонують відновити чемпіонат максимум 30 червня, однак цього не сталося. Організація має намір зробити це тільки в умовах, коли це буде цілком безпечно.

Відзначимо, що Прем'єр-ліга була зупинена 13 березня. Більшість клубів зіграли по 29 матчів. Ліверпулю залишилося набрати шість очок для забезпечення чемпіонства.

Нагадаємо, наступний сезон АПЛ можуть змістити через коронавірус.